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В Литве не должны проходить празднования по случаю 9 мая, когда россияне отмечают День победы во Второй мировой войне над нацистской Германией, потому что это было бы «абсурдно», считает министр культуры Симонас Кайрис.
Министр: на фоне войны в Украине празднование 9 мая было бы абсурдным
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, это следует оценивать не только в контексте войны России в Украине, но и в свете предупреждений разведки и полиции о возможных провокациях.

«Я думаю, что было бы абсурдно, если бы такие мероприятия проводились. Я уже вижу примеры, когда те или иные мэры сообщают и выступают против выдачи разрешений на такие мероприятия. Мне также было бы трудно понять, как могли бы проходить такие мероприятия. Мы должны понимать, что потенциал для провокаций в такой день действительно реален», — заявил министр журналистам в среду.

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Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы предупредил, что нельзя исключать провокаций и инцидентов с применением насилия 9 мая.

«Не исключено, что во время этих событий могут иметь место провокации или насильственные инциденты», — говорится в комментарии ДГБ, предоставленном BNS на этой неделе.

Эти памятные мероприятия ежегодно организуются в разных городах Литвы российскими дипломатами совместно с представителями российских соотечественников.

Во время этих мероприятий обычно собирается несколько сотен человек с георгиевскими ленточками, которые Сейм сейчас готовится запретить из-за войны в Украине.

За их ношение, также как и за демонстрацию «Z», используемого Россией в военной агрессии в Украине, планируется предусмотреть ответственность.

По данным ДГБ, в преддверии 9 мая также могут быть попытки организовать, демонстрации в поддержку войны России в Украине, которые уже проходят в некоторых странах Евросоюза.

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