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Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене согласна с высказанной премьер-министром Ингридой Шимоните идеей о том, что в Литве есть много возможностей для расширения доступности польского языка как второго иностранного.
Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© ELTA / Dainius Labutis

По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с посольством Польши и Центром польской культуры, чтобы в дополнение к факультативным немецкому и французскому языкам детям можно было предложить польский язык.

"Польский язык и сейчас можно преподавать как второй иностранный. Это один из языков Европейского союза. И да, мы и ранее четко заявили, что очень важно, чтобы у литовских детей была возможность выбрать польский язык как второй иностранный", - агентству Elta сказала Ю. Шюгждинене.

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Министр заверила, что в Литве достаточно учителей польского языка. По ее словам, в настоящее время министерство сотрудничает с посольством Польши и Центром польской культуры.

"У нас есть учителя польского языка, поэтому мы уже некоторое время обсуждаем это с посольством Польши и Центром польской культуры. Мы вместе работаем для того, чтобы предложить нашим детям не только французский и немецкий языки, но и польский", - добавила политик.

На прошлой неделе премьер-министр И. Шимоните сказала радиостанции "Znad Wilii", что очень важно, чтобы учащиеся в учебных заведениях могли выбирать второй иностранный язык из большего количества иностранных языков, не только русский.

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