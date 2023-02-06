По ее словам, в настоящее время ведутся переговоры с посольством Польши и Центром польской культуры, чтобы в дополнение к факультативным немецкому и французскому языкам детям можно было предложить польский язык.

"Польский язык и сейчас можно преподавать как второй иностранный. Это один из языков Европейского союза. И да, мы и ранее четко заявили, что очень важно, чтобы у литовских детей была возможность выбрать польский язык как второй иностранный", - агентству Elta сказала Ю. Шюгждинене.

Министр заверила, что в Литве достаточно учителей польского языка. По ее словам, в настоящее время министерство сотрудничает с посольством Польши и Центром польской культуры.

"У нас есть учителя польского языка, поэтому мы уже некоторое время обсуждаем это с посольством Польши и Центром польской культуры. Мы вместе работаем для того, чтобы предложить нашим детям не только французский и немецкий языки, но и польский", - добавила политик.

На прошлой неделе премьер-министр И. Шимоните сказала радиостанции "Znad Wilii", что очень важно, чтобы учащиеся в учебных заведениях могли выбирать второй иностранный язык из большего количества иностранных языков, не только русский.