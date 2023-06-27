Министр МВД: заявлением о протестах во время саммита НАТО профсоюз сотрудников полиции шантажирует государство

"Странно выглядит эта попытка вызвать дискуссию в публичном пространстве. Я расцениваю это как своего рода шантаж государства.
Считаю, что все вопросы должны решаться за столом переговоров, цивилизованно, а не на улице. Моя дверь всегда открыта", — заявила А. Билотайте в интервью радиостанции LRT radijas во вторник, добавив, что протесты должностных лиц во время важного для Литвы события недопустимы.
"Считаю это недопустимым во время саммита НАТО, это негосударственный подход", – подчеркнула министр.
Политик заверила в своей готовности решать все возникающие вопросы путем переговоров.
"Я готова к обсуждению, и я обсуждаю, все решения согласовываются с профсоюзами. Что касается реабилитации сотрудников… Эта проблема давняя, и МВД взялось за системные решения", – сказала А. Билотайте.