27 июня 2023 г. 09:50

Министр МВД: заявлением о протестах во время саммита НАТО профсоюз сотрудников полиции шантажирует государство

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Как утверждает министр внутренних дел Агне Билотайте, Литовский профсоюз сотрудников полиции (ЛПСП) своим заявлением о протестах во время саммита НАТО просто шантажирует государство. По словам политика, поднятый сотрудниками вопрос о выделении дополнительных средств на реабилитационные услуги находится в процессе рассмотрения, а двери министерства всегда открыты для цивилизованного диалога.

"Странно выглядит эта попытка вызвать дискуссию в публичном пространстве. Я расцениваю это как своего рода шантаж государства.

Считаю, что все вопросы должны решаться за столом переговоров, цивилизованно, а не на улице. Моя дверь всегда открыта", — заявила А. Билотайте в интервью радиостанции LRT radijas во вторник, добавив, что протесты должностных лиц во время важного для Литвы события недопустимы.

"Считаю это недопустимым во время саммита НАТО, это негосударственный подход", – подчеркнула министр.

Политик заверила в своей готовности решать все возникающие вопросы путем переговоров.

"Я готова к обсуждению, и я обсуждаю, все решения согласовываются с профсоюзами. Что касается реабилитации сотрудников… Эта проблема давняя, и МВД взялось за системные решения", – сказала А. Билотайте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии