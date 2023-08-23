23 августа 2023 г. 16:05

Министр МВД: региональные решения по потенциальному закрытию границ с Беларусью будут согласовываться в Варшаве

 
также был поднят вопрос о получении ВНЖ белорусами в случае закрытия границы
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что пограничные службы стран Балтии и Польши согласовывают возможный алгоритм и процесс потенциального закрытия границ с Беларусью. По ее словам, все конкретные детали будут обсуждаться на встрече министров внутренних дел Польши и стран Балтии, которая пройдет в понедельник в Варшаве.

"Все нюансы мы обсудим во время встречи, т. е. гуманитарные, другие аспекты. Но на данный момент мы согласовываем с нашими институтами сам принцип, если будет такое решение. Если бы какая-то из стран оказалась под угрозой и нужно было бы принять эту крайнюю меру, чтобы весь процесс прошел гладко и на региональном уровне мы одновременно закрыли границу", - заявила журналистам в среду А. Билотайте.

Министр подчеркнула, что позиция Литвы в ходе встречи в Варшаве будет такова, что в вопросе возможного закрытия границ страны региона должны действовать сообща и договориться о принципах, в каком случае будет принято решение о закрытии границ с Беларусью.

"Мы все понимаем, что если есть серьезные угрозы, мы должны действовать сообща. Мы понимаем, что если будет решение одного государства, оно не будет иметь должного эффекта, поэтому договорились, что сначала мы должны скоординировать все наши действия", - сказала политик.

"Мы также обсудим всю ситуацию, обмен информацией между нашими государствами, чтобы сделать его еще более гладким и оперативным. И договорившись о принципах, о том, какие факторы, ситуация, в какие сроки (было бы принято решение о закрытии границы с Беларусью – ELTA), мы должны согласовать все аспекты, чтобы после принятия политического решения все институты могли обеспечить бесперебойность процесса", - отметила она.

В заключение А. Билотайте заверила, что пока не принято решение о том, что белорусы не смогут получить вид на жительство в Литве в случае закрытия границы.

"В этом формате мы обсудим решение о закрытии границ и его реализацию", - заявила она.

Что с полуночи пятницы временно закрыты контрольно-пропускные пункты с Беларусью Шумскас и Тверячюс.

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