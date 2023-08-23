Министр МВД: региональные решения по потенциальному закрытию границ с Беларусью будут согласовываться в Варшаве

"Все нюансы мы обсудим во время встречи, т. е. гуманитарные, другие аспекты. Но на данный момент мы согласовываем с нашими институтами сам принцип, если будет такое решение. Если бы какая-то из стран оказалась под угрозой и нужно было бы принять эту крайнюю меру, чтобы весь процесс прошел гладко и на региональном уровне мы одновременно закрыли границу", - заявила журналистам в среду А. Билотайте.

Министр подчеркнула, что позиция Литвы в ходе встречи в Варшаве будет такова, что в вопросе возможного закрытия границ страны региона должны действовать сообща и договориться о принципах, в каком случае будет принято решение о закрытии границ с Беларусью.

"Мы все понимаем, что если есть серьезные угрозы, мы должны действовать сообща. Мы понимаем, что если будет решение одного государства, оно не будет иметь должного эффекта, поэтому договорились, что сначала мы должны скоординировать все наши действия", - сказала политик.