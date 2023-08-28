28 августа 2023 г. 11:15

Министр МВД обратилась к президенту по поводу лишения гражданства бизнесмена Кудимова

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе по поводу лишения литовского гражданства, предоставленного Юрию Кудимову в порядке исключения.

Департамент миграции, обобщив предоставленную всеми ответственными учреждениями информацию, в своем обращении в МВД констатировал, что гражданин Литвы Ю. Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

По данным департамента, Ю. Кудимов участвовал в управлении контролируемыми Россией госкомпаниями, в непрозрачных схемах финансирования из России избирательных кампаний в западных странах, он до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связан с российскими спецслужбами.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) пришел к выводу, что деятельность Ю. Кудимова представляет угрозу интересам безопасности Литвы.

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