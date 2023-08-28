Министр МВД обратилась к президенту по поводу лишения гражданства бизнесмена Кудимова

Департамент миграции, обобщив предоставленную всеми ответственными учреждениями информацию, в своем обращении в МВД констатировал, что гражданин Литвы Ю. Кудимов осуществляет деятельность, несовместимую с интересами национальной безопасности Литвы, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

По данным департамента, Ю. Кудимов участвовал в управлении контролируемыми Россией госкомпаниями, в непрозрачных схемах финансирования из России избирательных кампаний в западных странах, он до сих пор поддерживает связи с влиятельными лицами в России, связан с российскими спецслужбами.