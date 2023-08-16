Министр МВД: Латвия принимает меры по охране границы, которые в Литве уже реализованы

"Судя по всему, ситуация такова, что значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов— оно определенно увеличилось, и за сутки границу пытались пересечь около 100 нелегальных мигрантов. Были приняты меры, задействована армия. Она до этого не была задействована. Сейчас это новые шаги, то, что у нас уже сделано – мы действительно повысили уровень бдительности", – заявила журналистам А. Билотайте в среду перед началом заседания правительства.
"Мы в состоянии готовности и сейчас, видимо, соседи принимают какие-то меры, которые уже реализованы в нашем государстве", — повторила она.
Политик заверила, что литовские ведомства и политическое руководство постоянно сотрудничают со своими коллегами в Латвии и Польше – на случай необходимости принятия согласованных региональных решений, связанных с провокациями на границе Беларуси.
"Мы договорились, что мы действительно солидарны. Если нашим соседям потребуется помощь, если что-то произойдет – мы готовы прийти на помощь. Точно так же наши соседи готовы прийти к нам на помощь, если она нам потребуется. Мы постоянно поддерживаем наши контакты, нашу связь на политическом уровне, должностные лица также сотрудничают друг с другом", – подчеркнула А. Билотайте.
"Очень важно отметить, что касается будущих сценариев (...), если сегодня у наших соседей происходят определенные ситуации – с точки зрения количества нелегальной миграции – на следующий день они могут быть направлены к нашей границе", – предупредила она.
Поэтому, в связи с тем, что Польша и Латвия увеличивают количество сотрудников на границе с Беларусью, А. Билотайте вновь подчеркнула, что учреждения и службы страны сохраняют бдительность и готовы к различным провокациям, в том числе и информационным.