Министр МВД: Латвия принимает меры по охране границы, которые в Литве уже реализованы

"Судя по всему, ситуация такова, что значительно увеличилось количество нелегальных мигрантов— оно определенно увеличилось, и за сутки границу пытались пересечь около 100 нелегальных мигрантов. Были приняты меры, задействована армия. Она до этого не была задействована. Сейчас это новые шаги, то, что у нас уже сделано – мы действительно повысили уровень бдительности", – заявила журналистам А. Билотайте в среду перед началом заседания правительства.

"Мы в состоянии готовности и сейчас, видимо, соседи принимают какие-то меры, которые уже реализованы в нашем государстве", — повторила она.

Политик заверила, что литовские ведомства и политическое руководство постоянно сотрудничают со своими коллегами в Латвии и Польше – на случай необходимости принятия согласованных региональных решений, связанных с провокациями на границе Беларуси.