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В связи с выраженными Литвой надеждами на поддержку Еврокомиссии (ЕК) в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), ответственная за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон отметила, что у Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК, сообщило Министерство энергетики.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Domantas Pipas

"Требуется новая трёхсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после удаленной встречи с К. Симсон.

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Он представил члену ЕК информацию о том, что белорусской электроэнергией, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП с Беларусью, торгуют на Рижской бирже – таким образом, Литва потребляет белорусскую электроэнергию и платит за нее.

"Это создает угрозу для проекта синхронизации линий электропередачи Балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и препятствует достижению целей "зеленой" энергетики Евросоюза", – отметил Д. Крейвис.

Министр призвал ЕК предпринять срочные и эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для ЕС.

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