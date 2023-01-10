"Жестокая агрессия против Украины продолжает оказывать существенное влияние на формирование политики ЕС и международное сотрудничество в сфере юстиции. Сегодня важнейшая цель всех нас – государств-членов и институтов ЕС – объединить усилия для применения новых правовых инструментов в контексте военной агрессии в Украине. В то же время мы должны искать возможности для создания правового механизма, позволяющего использовать доходы от замороженных активов России и ее субъектов для возмещения ущерба и восстановления Украины", - подчеркнула в ходе встречи Э. Добровольска.

По словам министра, роль Евроюста чрезвычайно важна в контексте войны в Украине, поэтому меры, которые обсуждались во время сегодняшней дискуссии, максимальные усилия по сбору доказательств военных и других тяжких преступлений, база данных, создаваемая Евроюстом для сбора доказательства международных преступлений в Украине будут способствовать более быстрой неизбежной победе правосудия над безнаказанностью.

Л. Хамран подчеркнул, что Литва является одной из лидирующих стран, первой предпринимающей юридические инициативы перед лицом войны в Украине.

По словам Э. Добровольской, Литва и впредь будет оставаться лидирующей страной, продвигающей реализацию новых правовых инструментов в контексте агрессии в Украине. Наша страна неоднократно выступала за необходимость создания специального трибунала и использования правовых механизмов для реализации обязательств государств перед международным правом и обеспечения уголовной ответственности режимов России и Беларуси. Мы надеемся, что обсуждение вопроса об учреждении такого трибунала продолжится и в ближайшем будущем принесет ощутимые результаты.