"Моя команда и я прилагаем все усилия, чтобы найти способы безопасно открыть культурный и развлекательный секторы. Мы обсудили с Советом экспертов здравоохранения, нашли общий формат с Минздравом, вовлекли представителей всех культурных сфер в поиск общих решений. Были также разработаны конкретные предложения по послабления, которые могли быть рассмотрены Правительством Литовской Республики и экспертами. Основываясь на примерах из других стран, мы ищем способы помочь организаторам частных мероприятий.

Во всех обсуждениях я твердил, что мы несем ответственность и можем безопасно вернуться к своей деятельности. Доверие важно, только на этом основании мы можем принимать решения. К сожалению, церемония M.A.M.A не вызвала большего взаимного доверия" , - пишет С. Кайрис в своем аккаунте в Facebook.

"Да, вручение наград не было мероприятием, телевизионные съемки происходят постоянно. Однако я не знаю, как объяснить поведение некоторых наших звезд в сообщениях в социальных сетях. Поп-культура и инфлюенсеры оказывают значительное влияние на определенную часть общества, поэтому следует очень внимательно рассматривать потенциальные последствия каждого публичного шага. А тут уже не важно, тестировали ли всех и так далее. Весь Instagram в фото и видео с участниками вечеринки, которые просто демонстрируют четкий подход к ответственности и двойные стандарты.

Все обстоятельства выясняет полиция. Организаторы, вероятно, недооценили важность не только буквального соблюдения правил, но и общественной солидарности и взаимной поддержки в такой чрезвычайной ситуации.

Однако то, что произошло вчера в Каунасе, не должно становиться причиной и препятствием на пути к большему открытию культуры. Подчеркну - ответственных секторов культуры. Ведь вчера мы тоже отметили День театра, и у нас тоже было мероприятие, организаторы которого очень ответственно подошли к реальности.

Поэтому хочу попросить всех не следовать плохим примерам и, прежде всего, не забывать о взаимном доверии и ответственности. Только это позволит нам надеяться, что мы сможем открыть больше секторов культуры после Пасхи", - говорит министр культуры.