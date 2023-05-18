"Все эти виды расходов были в соответствии с утвержденным положением закона. Но в данном случае я действительно больше всего тратил на транспортные расходы. В моем случае ситуация такова, что я уже 10 лет назад был членом совета и этот период 4-5 лет назад и до 12 лет назад. Конечно, были те расходы, которые действительно можно извлечь из банкинга", – сказал С. Кайрис журналистам в Сейме в четверг.

Однако министр обращает внимание на тот факт, что решения Каунасского самоуправления. По его словам, возникает вопрос, почему отчеты о расходах министров предаются огласке, а отчеты всех остальных членов совета до сих пор не оглашаются.

"Как-то выборочно, когда министров просят представить, они представляют, а когда просят всех членов совета, не представляют. И упор делается на предыдущий созыв", — задается вопросом он.

Он также подчеркивает, что его расходы, по сравнению с расходами членов совета предыдущего созыва, были в несколько раз ниже.

"В моем случае, хочу подчеркнуть, что речь идет о выплатах, которые в два, а то и в три раза меньше, чем те, что есть сегодня и какие были в прошлом созыве", — подчеркнул он.

На вопрос, сможет ли он найти выписки по банковскому счету, подтверждающие его расходы, если правоохранительные органы начнут расследование, министр ответил, что, вероятно, сможет это сделать.

"Думаю, что я бы тоже смог это сделать, потому что и в моем случае, и в случае с министром финансов, я еще раз подчеркиваю, что выплаты точно не такие, чтобы не было никакой логики в обосновании расходов", — сказал министр.

С. Кайрис также объяснил, почему он не стал инициатором изменения порочной практики в Каунасском самоуправлении, когда у членов совета не были истребованы чеки для обоснования их расходов.

"Конечно, мы все могли предпринять те или иные действия, но, как я уже говорил, если мы говорим о том моем первом сроке, то та сумма не казалась такой важной и крупной, но, несомненно, с ростом экономики эта сумма стала почти 1000 евро, то тут необходимо реагировать, потому что что-то не так", – сказал министр.