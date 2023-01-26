Министр культуры Литвы: русским произведениям в литовских театрах должен быть объявлен ментальный карантин

"Всем, конечно же, было бы проще, если бы министерство издало какое-нибудь постановление с печатью и перечнем фамилий, но перечень один – это перечень нежелательных лиц в Литве, если мы говорим о деятелях культуры и искусства, желающих приехать сюда из России", – сказал С. Кайрис в интервью радиостанции Žinių radijas.

По его словам, министерство проводит беседы с учреждениями культуры и дает определенные рекомендации, связанные с русской культурой, однако, как заверяет министр, без указания фамилий авторов.

"Ведь для этого и существуют руководители учреждений, они отвечают за репертуар, за все программы", – подчеркнул С. Кайрис.

Министр подчеркнул, что у этой проблемы есть и другое решение – сами зрители могут не ходить на спектакли по пьесам российских авторов.

"Есть и другая сторона медали – просто не покупать билеты на такие спектакли, что и стало бы очень четким сигналом", – сказал С. Кайрис.

"Здесь, я считаю, есть очень верное понимание вопроса, что, все-таки, должен быть ментальный карантин, когда речь заходит о различных классических произведениях", — подчеркнул министр культуры.

По его словам, непросто в одночасье принять решения по этому вопросу и заменить один спектакль другим.

"Кажется, что это можно сделать очень быстро, но на самом деле этот процесс не так прост", –сказал С. Кайрис.

По его словам, по этому вопросу в министерство также обращался и министр культуры Украины.

"Было и обращение министра культуры Украины, чтобы, пока падают бомбы, мы воздержались от Чайковского и подобных произведений", — отметил политик.

Однако, по мнению С. Кайриса, люди, составляющие репертуар или организующие концерты, образование получили на Востоке, следовательно, автоматически русская культура им близка.

"В конце концов, свое образование они получили где-то на Востоке, у них там круг знакомых. И иногда такой выбор делается не в контексте согласия или несогласия с какими-то политическими идеями, а просто потому, что так проще", — пояснил министр культуры.

По мнению С. Кайриса, Министерство культуры не должно становиться институтом цензуры: "Я с самого начала стремлюсь к тому, чтобы мы не превратились в институт цензуры, Министерство культуры не должно стать инспекцией по культуре".

"Но, несомненно, наша функция — укрепление самосознания", — отметил политик.