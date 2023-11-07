Министр культуры Литвы: отказ Валотки уйти в отставку – пощечина государству

"Если до сих пор господин Валотка раздавал словесные пощечины той или иной группе общества, то этот отказ отреагировать на мое предложение о прекращении трудовых отношений – это уже пощечина, я бы сказал, самому государству. (...) Уже давно ясно, что указанный человек не справляется со своими обязанностями, он не совсем понимает, как ему следует действовать, выглядеть и выполнять эти функции на этой должности", - во вторник сказал С. Кайрис.
"Мы искали уважительный способ закончить эту историю, но получили отказ и нравоучение, что нам нечего часто встречаться, что мы можем действовать, не мешая друг другу. (...) Что мне кажется самым худшим в том, как он себя ведет и какие действия предпринимает, так это то, что он убежден в этом, и извиняется только тогда, когда подгорает хвост. Я считаю, что это очень несолидное поведение", - говорит министр.
С. Кайрис не сомневается, что существующие отношения с А. Валоткой найдут отражение в повседневном сотрудничестве учреждений.
"Это уже определенные нюансы регулирования госслужбы. Я, конечно, не намерен унижаться и только этим заниматься, чтобы Валотка стал самой важным вопросом в отрасли. Как я уже сказал, совместной работы я не вижу, и, наверное, это отразится и на повседневной деятельности. Потому что, когда нет совместной работы, нет общего видения, совместная работа затруднена", - говорит министр.
С. Кайрис подчеркивает, что в связи с недавним вниманием общественности к действиям А. Валотки, необходимость самого института ГИЯ в Сейме вновь была поставлена под сомнение.
"Было бы в принципе интересно поговорить о трансформации ГИЯ, но на этой должности должен быть совершенно новый человек, который позволил бы дискуссии быть объективной. Потому что сейчас все последствия происходят в ответ на словесные пощечины господина Валотки в адрес той или иной группы общества", - заявил С. Кайрис.
В конце октября Министерство культуры предложило А. Валотке расторгнуть трудовые отношения с ГИЯ по взаимному согласию. Такое письмо было адресовано руководителю после его выступления на конференции, в ходе которого глава ГИЯ неуважительно отозвался о водителях, которые якобы говорят на языке "чурок". Сам А. Валотка утверждал, что говорил не "чурки", а "тюрки".