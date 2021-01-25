После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя это тем, что он публично оправдывает оккупацию Крыма, С. Кайрис говорит, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененнные из-за карантина мероприятия.

"Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы, чем заняться, и я думаю, что с какими-то вещами уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS.

"Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно посредством культуры, то мы, как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он.