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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оценивать приезжающих в Литву исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры.
Simonas Kairys
Simonas Kairys
© DELFI / Domantas Pipas

После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя это тем, что он публично оправдывает оккупацию Крыма, С. Кайрис говорит, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененнные из-за карантина мероприятия.

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"Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы, чем заняться, и я думаю, что с какими-то вещами уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS.

"Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно посредством культуры, то мы, как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он.

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