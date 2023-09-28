Министр культуры Литвы о начальнике Госинспекции по языку: не вижу, каким образом мы можем совместно работать

"Вчера с ним встретилась вице-министр, курирующая эту инспекцию. Замминистра поинтересовалась, что он думает по поводу того, может ли он продолжать исполнять свои обязанности. Он ответил, что может, и если ему как-то предложат уйти, то он будет судиться и тому подобное, потому что чувствует, что он прав. Мне этого сигнала достаточно. Я вижу, что не нахожу общий язык с руководителем и не вижу, каким образом мы можем делать совместную работу", – сказал С. Кайрис.