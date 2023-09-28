Министр культуры Литвы о начальнике Госинспекции по языку: не вижу, каким образом мы можем совместно работать

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Simonas Kairys
Simonas Kairys
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что больше не видит возможности для начальника Государственной инспекции по языку (ГИЯ) Аудрюса Валотки продолжать занимать свою нынешнюю должность. Со своей стороны А. Валотка отмечает, что пока не получил от С. Кайриса четкого предложения уйти с занимаемой должности. Глава ГИЯ говорит, что вообще не рассматривал возможности уйти с должности.

"Вчера с ним встретилась вице-министр, курирующая эту инспекцию. Замминистра поинтересовалась, что он думает по поводу того, может ли он продолжать исполнять свои обязанности. Он ответил, что может, и если ему как-то предложат уйти, то он будет судиться и тому подобное, потому что чувствует, что он прав. Мне этого сигнала достаточно. Я вижу, что не нахожу общий язык с руководителем и не вижу, каким образом мы можем делать совместную работу", – сказал С. Кайрис.

"Он не является служащим политического личного доверия, в этом случае я не могу топнуть ногой. Есть правовое государство, есть процедуры, есть возможность оценить заявления путем повторного созыва комиссии", – отметил министр.

Audrius Valotka

Он подчеркнул, что министерство будет искать решения относительно А. Валотки и связанных с ним скандалов.

"С процедурной точки зрения мы в очередной раз проведем расследование. Мы обсудим с юристами министерства, каковы эти возможности. (…) Капля камень точит. Поэтому и те замечание за замечанием тоже может что-то будут означать, если не находим общий язык в ходе беседы, то будем разговаривать по-другому", – заявил С. Кайрис.

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