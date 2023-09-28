Министр культуры Литвы о начальнике Госинспекции по языку: не вижу, каким образом мы можем совместно работать

"Вчера с ним встретилась вице-министр, курирующая эту инспекцию. Замминистра поинтересовалась, что он думает по поводу того, может ли он продолжать исполнять свои обязанности. Он ответил, что может, и если ему как-то предложат уйти, то он будет судиться и тому подобное, потому что чувствует, что он прав. Мне этого сигнала достаточно. Я вижу, что не нахожу общий язык с руководителем и не вижу, каким образом мы можем делать совместную работу", – сказал С. Кайрис.
"Он не является служащим политического личного доверия, в этом случае я не могу топнуть ногой. Есть правовое государство, есть процедуры, есть возможность оценить заявления путем повторного созыва комиссии", – отметил министр.
Он подчеркнул, что министерство будет искать решения относительно А. Валотки и связанных с ним скандалов.
"С процедурной точки зрения мы в очередной раз проведем расследование. Мы обсудим с юристами министерства, каковы эти возможности. (…) Капля камень точит. Поэтому и те замечание за замечанием тоже может что-то будут означать, если не находим общий язык в ходе беседы, то будем разговаривать по-другому", – заявил С. Кайрис.