Министр культуры Литвы о действиях России: рад, что моя работа не осталась незамеченной

 
ELTA
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Simonas Kairys
Simonas Kairys
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, реагируя на то, что Москва объявила в розыск его, премьер-министра Эстонии и других чиновников стран Балтии за "враждебные действия", во вторник сказал, что Россия искажает факты.

Россия объявила этих чиновников, в частности премьер-министра Эстонии Каю Каллас, "разыскиваемыми" на фоне разногласий по поводу сноса военных мемориалов советской эпохи в их странах.

В список МВД России также внесены министр культуры Литвы Симонас Кайрис и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

"Режим делает то, что делал всегда – он пытается задушить свободу… и продолжает создавать свою собственную версию, которая противоречит фактам и логике", - сказал С. Кайрис агентству AFP.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что чиновников "разыскивают" за "уничтожение" памятников советским воинам.

Эстония, Латвия и Литва с момента восстановления независимости устраняют памятники советской эпохи, а после того, как Россия вторглась в Украину, этот процесс ускорился.
"Я рад, что моя работа по демонтажу остатков советизации не осталась незамеченной", - сказал С. Кайрис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал во вторник журналистам, что этот шаг Москвы является "наградой для людей, которые поддерживают Украину и борьбу добра со злом".

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