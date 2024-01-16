Министр культуры Литвы намерен отправиться в Клайпеду для выяснения ситуации

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в ответ на интервью радиостанции LRT с вице-мэром Клайпеды Линой Шуките-Корсаке, которая объяснила измененный порядок финансирования культурных проектов Клайпедского муниципалитета и указала причину прекращения проектов с французским посольством и институтом.
"В ближайшие недели я приеду в Клайпеду и постараюсь оценить ситуацию напрямую, без муниципального фильтра ", – сообщил С. Кайрис в своем посте в Facebook.
Хотя министр и подчеркнул нежелание вмешиваться в автономию самоуправления, тем не менее политик не скрывал удивления, почему в портовом городе преобладает иной подход к общей политике в области культуры и искусства.
Его также удивил новый порядок финансирования культурных проектов Клайпедского муниципалитета – как рассказала радиостанции LRT вице-мэр Л. Шуките-Корсаке, заявки будет рассматривать рабочая группа и комиссия, членами которой являются работники муниципалитета или подведомственных ему учреждений. Политик отметила, что среди всех участников оценочных процедур есть только один представитель неправительственной организации (НПО).
"Не хочу попирать автономию самоуправления, но мне попросту жаль клайпедских деятелей культуры, которые столько лет тянули город вперед. Были времена, когда мы ездили в Клайпеду за знаниями, за хорошими примерами и практиками. Не знаю, какие примеры мы сейчас будем искать в деятельности комиссии, сформированной из работников муниципалитета и его предприятий (в которую входит ровно 1 представитель НПО) или в какой-то рабочей группе мэра, но сигнал пока очень плохой", – не скрывал досады министр.
С. Кайриса также удивило и решение властей портового города разорвать связи с французским посольством. По словам вице-мэра, такое решение было принято после смены правящего большинства и оценки того, что совместный проект слишком дорог.
"Финансы клайпедчан нельзя так раздавать", – заявила радиостанции LRT Л. Шуките-Корсаке.
"Сезон литовской культуры во Франции, который пройдет этой осенью, Клайпеду также не волнует. Для меня это огромная неожиданность – оказывается, что Клайпедский муниципалитет прекратил сотрудничество с посольством Франции и Французским институтом в Литве по проекту, который разрабатывался 7 лет", – так отреагировал министр С. Кайрис на последние новости.
"Клайпеда уже упустила возможность участвовать в литовском культурном сезоне во Франции, будет приближаться новый конкурс на звание европейской культурной столицы, в конце концов мне довелось увидеть такую странную подготовку к различным юбилеям Клайпедского края. С учетом всего этого мне действительно неспокойно", – подытожил министр.