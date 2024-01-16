Министр культуры Литвы намерен отправиться в Клайпеду для выяснения ситуации

Его также удивил новый порядок финансирования культурных проектов Клайпедского муниципалитета – как рассказала радиостанции LRT вице-мэр Л. Шуките-Корсаке, заявки будет рассматривать рабочая группа и комиссия, членами которой являются работники муниципалитета или подведомственных ему учреждений. Политик отметила, что среди всех участников оценочных процедур есть только один представитель неправительственной организации (НПО).

Хотя министр и подчеркнул нежелание вмешиваться в автономию самоуправления, тем не менее политик не скрывал удивления, почему в портовом городе преобладает иной подход к общей политике в области культуры и искусства.

"В ближайшие недели я приеду в Клайпеду и постараюсь оценить ситуацию напрямую, без муниципального фильтра ", – сообщил С. Кайрис в своем посте в Facebook.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в ответ на интервью радиостанции LRT с вице-мэром Клайпеды Линой Шуките-Корсаке, которая объяснила измененный порядок финансирования культурных проектов Клайпедского муниципалитета и указала причину прекращения проектов с французским посольством и институтом.

"Не хочу попирать автономию самоуправления, но мне попросту жаль клайпедских деятелей культуры, которые столько лет тянули город вперед. Были времена, когда мы ездили в Клайпеду за знаниями, за хорошими примерами и практиками. Не знаю, какие примеры мы сейчас будем искать в деятельности комиссии, сформированной из работников муниципалитета и его предприятий (в которую входит ровно 1 представитель НПО) или в какой-то рабочей группе мэра, но сигнал пока очень плохой", – не скрывал досады министр.

С. Кайриса также удивило и решение властей портового города разорвать связи с французским посольством. По словам вице-мэра, такое решение было принято после смены правящего большинства и оценки того, что совместный проект слишком дорог.

"Финансы клайпедчан нельзя так раздавать", – заявила радиостанции LRT Л. Шуките-Корсаке.