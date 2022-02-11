"Это дело важно для большинства членов ВТО. Сильнейшие экономики мира, среди которых все члены G7, объединили силы против незаконных действий Китая, которые представляют угрозу для всей системы международной торговли", - сказал глава литовской дипломатии для распространенного в пятницу сообщения МИД.

"Это беспрецедентная на сегодняшний день солидарность крупных демократических государств мира с Литвой", - добавил он.

США, Канада, Австралия, Соединенное Королевство, Япония и Тайвань воспользовались возможностью обратиться с просьбами присоединиться к консультациям ЕС и Китая.

По словам Ландсбергиса, такое широкое вовлечение стран и внимание к делу ЕС - Китай четко показывает, что применяемые Китаем незаконные ограничения торговли ставят перед вызовами всю систему международной торговли, а политически мотивированные действия по экономическому принуждению неприемлемы.

В ноябре прошлого года Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до временных поверенных. По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели стали сообщать о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики страны назвали это необъявленными санкциями.

Обратившись в ВТО, Сообщество выразило поддержку жалобам бизнеса и должностным лицам Литвы о том, что из-за этого спора Китай блокирует импорт из Литвы и применяет другие экономические ограничения.

Как утверждает МИД, просьба о консультациях является первым этапом обязательного процесса разбирательства ВТО, цель которого - найти решение для сложившейся ситуации и избежать дальнейшей тяжбы.

Если в течение 60 дней после обращения с просьбой о консультациях не будет найдено приемлемое для обеих сторон решение, то ЕС попросит ВТО учредить коллегию арбитров и таким образом начнет судебный процесс.

И все же эксперты подчеркивают, что этот спор может затянуться, поэтому ожидать скорых решений не приходится.