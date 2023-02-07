"Дефицит бюджета России увеличивается, доходы от нефти и газа сократились вдвое, отсутствуют комплектующие для оборудования, бургеры McPutin ужасны. Санкции работают, еще больше санкций сработало бы еще лучше", - написал во вторник глава литовской дипломатии в своем Twitter-аккаунте.

ELTA напоминает, что Европейский союз (ЕС) в ответ на агрессию России против Украины утвердил девять пакетов санкций против России. Девятый пакет жестких санкций против России был принят Советом ЕС в декабре прошлого года.

До годовщины вторжения Москвы в Украину Брюссель намерен объявить новые санкции против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Киев на прошлой неделе.