"Дефицит бюджета России увеличивается, доходы от нефти и газа сократились вдвое, отсутствуют комплектующие для оборудования, бургеры McPutin ужасны. Санкции работают, еще больше санкций сработало бы еще лучше", - написал во вторник глава литовской дипломатии в своем Twitter-аккаунте.
ELTA напоминает, что Европейский союз (ЕС) в ответ на агрессию России против Украины утвердил девять пакетов санкций против России. Девятый пакет жестких санкций против России был принят Советом ЕС в декабре прошлого года.
До годовщины вторжения Москвы в Украину Брюссель намерен объявить новые санкции против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Киев на прошлой неделе.
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