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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду встретился с послом Чехии в Литве Витом Корселтом и выразил поддержку этому государству, выславшему из страны 18 российских дипломатов.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

МИД Литвы сообщил, что посол Чехии рассказал о ситуации с высылкой из страны занимавшихся незаконной деятельностью сотрудников российского посольства, поблагодарил за поддержку, выраженную Литвой и другими странами Евросоюза и НАТО, а также за солидарность, информировал о вероятных дальнейших действиях правительства Чехии.

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Г. Ландсбергис на встрече еще раз выразил полную солидарность с Чехией и пообещал помощь Литвы посольству Чехии в Москве, а также возможность рассмотреть другие солидарные действия.

Правительство Чехии со ссылкой на отчет разведки заявило, что российское агентство военной разведки ГРУ (Главное разведывательное управление) в 2014 году устроило в стране два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен серьезный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых считает секретными агентами.

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