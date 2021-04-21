МИД Литвы сообщил, что посол Чехии рассказал о ситуации с высылкой из страны занимавшихся незаконной деятельностью сотрудников российского посольства, поблагодарил за поддержку, выраженную Литвой и другими странами Евросоюза и НАТО, а также за солидарность, информировал о вероятных дальнейших действиях правительства Чехии.
Г. Ландсбергис на встрече еще раз выразил полную солидарность с Чехией и пообещал помощь Литвы посольству Чехии в Москве, а также возможность рассмотреть другие солидарные действия.
Правительство Чехии со ссылкой на отчет разведки заявило, что российское агентство военной разведки ГРУ (Главное разведывательное управление) в 2014 году устроило в стране два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен серьезный материальный ущерб.
По этой причине Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых считает секретными агентами.
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