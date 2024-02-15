Министр иностранных дел Литвы встретится с президентом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

С целью продолжения поиска общих решений относительно назначений дипломатического корпуса, в четверг министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис еще раз встретится с президентом Гитанасом Науседой.

Накануне встречи Г. Ландсбергис сказал журналистам, что надеется, что разговор с главой страны будет конструктивным и позволит принять решения относительно зашедшего в тупик назначения послов.

Как на этой неделе сообщило Министерство иностранных дел (МИД), президенту будет также сообщено о состоявшемся во вторник разговоре министра с послом в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом относительно возможностей продолжения работы в представительстве.

Напряженность вокруг вопроса назначения послов, которая сохраняется уже несколько месяцев, также обсуждалась политиками на прошлой неделе. Хотя никаких решений принято не было, Г. Ландсбергис оценил встречу положительно.

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