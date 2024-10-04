Министр иностранных дел Литвы призвал послов стран ЕС договориться по поводу 15-го пакета санкций

Говоря о санкциях, министр подчеркнул необходимость в прекращении той экономической деятельности, которая приносит наибольшую прибыль российской военной машине.

По его словам, необходимо унифицировать санкции против России и Беларуси, расширить ограничения в отношении Ирана – из-за поставок баллистических ракет в Россию, и в отношении китайских компаний, сотрудничающих с агрессором.

Во время встречи министр также призвал страны-члены ЕС стремиться к скорейшему соглашению по кредиту G7 для Украины, который будет гарантирован за счет дополнительных доходов от замороженных российских активов с условием выделения части кредита на военную поддержку.