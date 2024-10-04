2024.10.04 14:55

Министр иностранных дел Литвы призвал послов стран ЕС договориться по поводу 15-го пакета санкций

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Габриэлюс Ландсбергис на встрече с послами стран Евросоюза
Габриэлюс Ландсбергис на встрече с послами стран Евросоюза
ФОТО: urm.lt

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в ходе пятничной встречи с послами стран Евросоюза (ЕС), проживающими в Литве и аккредитованными в Литве, призвал их одобрить решение по поводу 15-го пакета санкций против России, сообщает министерство иностранных дел (МИД).

Говоря о санкциях, министр подчеркнул необходимость в прекращении той экономической деятельности, которая приносит наибольшую прибыль российской военной машине.

По его словам, необходимо унифицировать санкции против России и Беларуси, расширить ограничения в отношении Ирана – из-за поставок баллистических ракет в Россию, и в отношении китайских компаний, сотрудничающих с агрессором.

Во время встречи министр также призвал страны-члены ЕС стремиться к скорейшему соглашению по кредиту G7 для Украины, который будет гарантирован за счет дополнительных доходов от замороженных российских активов с условием выделения части кредита на военную поддержку.

На встрече он также подчеркнул необходимость укрепления оборонной промышленности ЕС. По словам Г. Ландсбергиса, Литва будет стремиться к тому, чтобы оборонные инициативы дополняли НАТО и укрепляли безопасность региона, а также обеспечивали возможность закупки военной техники у третьих стран-единомышленниц и партнеров по НАТО.

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