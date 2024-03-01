Министр иностранных дел Литвы о закрытии КПП: двери для белорусов прикрыты

"Двери прикрыты, а правила слегка ужесточены и изменены. Просто дискуссия дала результат, и я думаю, что на данном этапе этого должно быть достаточно", – заявил журналистам в пятницу Г. Ландсбергис.

"Это достаточно сильный сигнал, что в Литву должны приезжать те, кто точно знает, что хочет быть здесь, и те люди, которые нам больше всего нужны", – подчеркнул министр.

Он также утверждает, что было бы неправильно еще больше ужесточать ограничения, введенные для граждан Беларуси, принимая во внимание лишь исключительные случаи. Так министр отреагировал на высказывания белоруса, оскорбившего Литву, что в очередной раз дало повод для дискуссии о необходимости ужесточения санкций.