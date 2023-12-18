Министр иностранных дел Литвы: наши отношения с Германией процветают

"После многих лет совместной работы в мирной обстановке мы столкнулись с новой реальностью – войной и непредсказуемостью. Хоть это и очень болезненно для наших стран, но времена, когда стена в Европе снова поднимается, возвращаются. К счастью, на этот раз это не называется Берлинской стеной. Однако события, которые мы наблюдаем в Украине, могут определить, какому городу в случае этого бедствия придется дать новое имя", - сказал Г. Ландсбергис в ходе конференции Литовско-германского форума "Литва и Германия: Европа 2023", проходящей в понедельник в Сейме.
Поэтому министр подчеркивает, что очень важно должным образом отреагировать на российскую агрессию в Украине.
"В сегодняшней ситуации долгосрочные совместные усилия могут испариться в один миг, если мы не отреагируем должным образом на то, что происходит в ближайшем окружении. Мы не можем делать вид, что события в Украине и события, связанные с ней, происходят по ту или воображаемую сторону виртуального экрана, который мы могли бы выключить, нажать паузу или выключить звук и наивно надеяться, что нас это не коснется", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
Министр отмечает, что после начала войны в Украине в Германии произошло пробуждение.
"В Германии действительно произошли изменения в политике – пробуждение, из-за чего наши оценки угроз стали больше совпадать", - сказал Г. Ландсбергис.
"Решение Германии разместить в Литве более 5 тысяч солдат имеет геостратегическое, геополитическое и геоэкономическое значение для обоих государств. Это решение является решающим знаком геополитической Европы. Как сказала Урсула фон дер Ляйен. Наконец, это четкое доказательство того, что Европа может быть единой и способна внести вклад в собственную безопасность", - добавил он.
В понедельник министры обороны Литвы и Германии подпишут план действий по размещению бригады в Литве.
Германия является одним из важнейших союзников Литвы, который вносит значительный вклад в обеспечение безопасности региона. Среди важнейших направлений военного сотрудничества Литвы и Германии – совместные учения и совместное участие в международных операциях, присоединение Литвы к возглавляемой Германией инициативе "Европейский небесный щит".
Германия также взяла на себя обязательство разместить в стране военное подразделение размером с бригаду. Два немецких боевых батальона, которые в настоящее время базируются в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии, будут переброшены в страну в качестве ядра новой немецкой военной бригады, сообщило Министерство обороны.
Планируется, что первое подразделение и организационный штаб бронетанковой бригады прибудут в Литву в 2024 году.
Основная часть немецкой бригады будет переброшена в Литву в 2026 году. Однако стороны договорились подписать подробный план переброски войск до 22 декабря этого года.