Министр ИД обсудил с послами ратификацию Стамбульской конвенции

Министерство иностранных дел (МИД) сообщило, что на встрече с аккредитованными в Вильнюсе послами Эстонии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и временной поверенной в делах Испании Г. Ландсбергис подчеркнул приоритет внешней политики Литвы - расширять пространство демократии, верховенства права и прав человека как в Евросоюзе (ЕС), так и за его пределами.

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Как сообщается, на встрече особое внимание было уделено Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известной как Стамбульская конвенция). Также состоялся обмен мнениями о позициях разных стран по вопросам ратификации и проведения этой конвенции в жизнь.

Министр отметил, что насилию против женщин и домашнему насилию нельзя попустительствовать, а Стамбульская конвенция - это важный международный документ, защищающий права человека.

Конвенцию внесла на ратификацию в Cейм Литвы еще экс-президент Даля Грибаускайте, однако процесс забуксовал из-за того, что политики не могут прийти к согласию по некоторым положениям документа.