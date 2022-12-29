По ее словам, если развитие торговых отношений останется стремительным, через несколько лет эти страны смогут компенсировать и без того небольшие потери экономики из-за ухудшения отношений с Китаем. Кроме того, по словам министра, открытие тайваньского рынка предоставляет литовским производителям возможность создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

"После ухудшения отношений с Китаем появляются новые рынки, а с открытием новых посольств в странах Юго-Восточной Азии мы определенно наблюдаем рост в сторону этих стран. Я бы сказала, что это потенциал для новых рынков, новой торговли и экспорта, которого раньше не было", - в среду телевидению "Lietuvos rytas" сказала Г. Скайсте.

По словам министра, только около 1 проц. всех товаров, экспортируемых литовскими производителями, вывозилось в Китай, поэтому экономическое давление Пекина, примененное в конце прошлого года, не оказывает серьезного влияния на экономику Литвы.

Г. Скайсте отмечает, что Китай может быть заменен другими государствами региона, если торговля с ними будет расти так, как она росла в последнее время.

"На нынешних открывающихся рынках несмотря на то, что цифры пока невелики, они растут в геометрической прогрессии. Они позволяют ожидать, что через несколько лет такая замена может быть обеспечена", - сказала она.

Г. Скайсте также подчеркнула, что по мере укрепления торговых отношений с Тайванем у литовских предприятий появляется больше возможностей для импорта высоких технологий, производимых на этом дальневосточном острове, таких как чипы, и их применения в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Важно, что, сотрудничая с Тайванем, мы получаем не только рынок, на который можем экспортировать сырки или что-то подобное. Мы можем получить их технологии, производить продукцию с высокой добавленной стоимостью в Литве", - сказала министр финансов.

"У нас есть очень хорошие примеры, когда эти отношения уже преуспевающие, и, возможно, в ближайшем будущем эти проекты перерастут в продукты, которые действительно принесут гораздо более высокую добавленную стоимость, чем то, что мы поставляли в другие места", - продолжила она.

Кроме того, отметила Г. Скайсте, основными торговыми рынками Литвы остаются соседние страны, а также Германия и Швеция. По ее словам, экономические отношения развиваются в Соединенных Штатах Америки, Японии и других странах.

Китай применил к Литве жесткие экономические меры, когда в конце 2021 г. года в Вильнюсе было разрешено работать представительству Тайваня, которое было названо в честь острова, а не его столицы Тайбэя.

Тогда двусторонние разногласия представители бизнеса назвали кризисом, а Еврокомиссия по поводу этих действий Пекина обратилась во Всемирную торговую организацию.