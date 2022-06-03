Министр финансов: правительство Литвы не намерено снижать акциз на горючее

"Большинство государств делает наоборот. Раньше мы стремились повысить акцизы на ископаемое топливо, а сейчас делаем шаги назад, потому что цены на энергоносители очень высокие. Мы ощущаем давление, чтобы сделать то же самое, но мы не будем этого делать", - заявила Скайсте на конференции "Реализация стратегии "зеленых" финансов в странах Балтии", которая проходит в Вильнюсе в пятницу.

Цены на бензин на литовских заправках на этой неделе превысили 2 евро за литр.

По словам Скайсте, можно было бы уменьшить использование ископаемого топлива и продвигать возобновляемые источники энергии в Литве через налоги, но сейчас из-за чрезвычайно высокой инфляции для этого не время. По ее словам, новые меры налоговой политики были бы сложным решением в такой ситуации.

"Что еще мы можем сделать, так один из способов - это налоговая политика, но это будет сложно, особенно в нынешней ситуации, когда уровень инфляции в Литве один из самых высоких в Европейском союзе", - сказал министр.

По ее словам, "зеленая" экономика в Литве сейчас в приоритете, но раньше важнее была энергетическая независимость страны от России, которая использовала ресурсы как средство давления.

"В прошлом мы платили "Газпрому" за газ больше, чем другие страны, поэтому мы знали, что Россия использовала ресурсы как оружие для оказания давления на страны с целью принятия необходимых ей решений. Теперь у нас есть свобода покупать энергоносители, где угодно (...), но при этом выросли цены на международных рынках", - сказала Скайсте.

По словам министра, энергетическая независимость и возобновляемые источники энергии дают Литве возможность не только самостоятельно производить энергию, но и меньше ее использовать.

"Это еще и возможность, потому что мы можем не только покупать там, где хотим, но и производить энергию из возобновляемых источников здесь, у себя дома, и устанавливать свои цены, создавая при этом условия меньше ее использовать при реновации многоквартирных домов", - сказала Скайсте.