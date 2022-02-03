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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, kadчто решение Польши временно ввести нулевой НДС на продукты питания - некорректное. По словам министра, в Евросоюзе подан проект закона об изменении НДС, который в принципе позволит ввести нулевой НДС на продукты питания при согласовании этого решения с Еврокомиссией, но пока эта директива не принята.
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

"Директива еще не принята, вероятно, такие действия не совсем корректные, однако в Польше на протяжении многих лет НДС на продукты ниже и это демпингует цены в других находящихся рядом странах", – сказала министр в интервью Žinių radijаs.

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Министр отметила, что действия Польши не противоречат законам ЕС, только они предваряют поправки к директиве НДС.

"Меняется сама директива, поэтому возможно, что действия Польши согласованы с ЕК, это не так, что вдруг страна идет и нарушает европейские законы. Может, они и слишком рано приняли этот порядок, поскольку директива еще не утверждена", – сказала Скайсте.

По словам политика, мировые тенденции совсем не такие, какие наблюдаются в Польше, поскольку действия этой страны не только могут привести к обеднению самой страны, но и к обеднению соседних стран. При такой политике, считает Скайсте, большую пользу получают предприниматели и перепродавцы, а государство несет урон.

"Мировые тенденции иные, поскольку, скажем, мировое соглашение о минимальном глобальном налоге на прибыль означает, что не должно быть raise to the bottom, где будут самые небольшие цены и сама страна будет самой конкурентоспособной. Между тем таким образом мы приводим к обеднению других, поскольку большую выгоду получает бизнес, перепродавцы, а государство страдает. Общие тенденции обратные, политика Польши - скорее исключение в ЕС, чем тенденция", – сказала министр.

Напомним, что с 1 февраля Польша на полгода ввела нулевой тариф НДС на продукты питания и снизила НДС на горючее.

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