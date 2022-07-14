Министр финансов объяснила, почему в Литве инфляция выше, чем в еврозоне

"Во время пандемии экономика Литвы, как и других стран Балтии, пострадала условно меньше, чем экономика других стран Евросоюза. Скажем, если сравнивать нас со странами Южной Европы, то разница действительно значительная. За время пандемии литовская экономика упала на 0,1 проц. ВВП. Это почти ничего. Между тем, в Южной Европе она сократилась на несколько процентов, кое-где на 7-8 проц.", - порталу "15min" сказала Г. Скайсте.

Министр отмечает, что показатели инфляции во всем регионе достаточно схожи, а несколько более высокие темпы роста цен в Литве обусловлены именно большими потребительскими возможностями жителей страны.

"Поскольку экономика меньше пострадала во время пандемии, у людей относительно чуть больше денег, и в результате спрос на товары не снижается. Поэтому естественно, что у предложения нет мотивации снижать цены. За счет того, что покупается за ту сумму, за которую предлагается", - утверждает она.

Кроме того, министр финансов указывает, что на общие показатели инфляции влияет и тот факт, что литовцы распределяют относительно большую долю всех расходов именно на наиболее дорожающие товары.

"Средства на такие товары, как энергия, транспорт и продукты питания, занимают относительно большую долю в потребительской корзине, чем в других странах Евросоюза. Так как эти товары дорожали значительно больше, чем другие, в результате инфляция в Литве немного выше, чем в других странах", - сказала Г. Скайсте.

Cреднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически согласованному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), в июне составила 11,8 проц. Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ) – 12 проц., сообщает Департамент статистики. Годовая инфляция (июнь 2022 г., по сравнению с июнем 2021 г.) составила 20,5 проц. Рассчитанная по ИПЦ – 21 проц.

Тем временем в еврозоне цены на потребительские товары в июне увеличились на 8,6 проц., по сравнению с прошлым годом.