Министр финансов о повышении зарплат учителей: оппозиция пока не предложила подходящих источников финансирования

"Источник, который предполагается, – это не источник, это скорее оборотные средства, которые не воздействуют на баланс. И ни министерский городок, ни возможность заимствований на другие проекты не являются источником, который можно было бы использовать для повышения заработной платы бюджетников", – заявила Г. Скайсте на встрече с фракцией Партии труда, говоря и о предложении "трудовиков" по повышению зарплат учителей за счет средств, предусмотренных на инвестиционные проекты.
"Возможно, нам следует поискать другие варианты, какие расходы следует сократить, а какие доходы увеличить", – подчеркнула министр.
Фракция Партии труда предлагает отказаться в программе государственного заимствования, предусмотренной в проекте бюджета на 2024 год, от возможности заимствования 245 млн евро и направить средства на сферу образования.
Если предложение будет одобрено, деньги не пойдут на кредитование юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств Евросоюза. Например, средства не будут выделены на "министерский городок" и новую систему финансирования дорог e-tolling.
Появившиеся свободные средства, по мнению "трудовиков", можно будет использовать для повышения зарплат учителей, преподавателей для реализации соглашения об образовательной политике Литвы в 2021-2030 гг.