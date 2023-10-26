Министр финансов о повышении зарплат учителей: оппозиция пока не предложила подходящих источников финансирования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, оппозиция пока не предложила подходящих источников финансирования, которые могли бы использоваться для более существенного повышения зарплат учителей в следующем году. По ее словам, следует искать другие возможности финансирования.

"Источник, который предполагается, – это не источник, это скорее оборотные средства, которые не воздействуют на баланс. И ни министерский городок, ни возможность заимствований на другие проекты не являются источником, который можно было бы использовать для повышения заработной платы бюджетников", – заявила Г. Скайсте на встрече с фракцией Партии труда, говоря и о предложении "трудовиков" по повышению зарплат учителей за счет средств, предусмотренных на инвестиционные проекты.

"Возможно, нам следует поискать другие варианты, какие расходы следует сократить, а какие доходы увеличить", – подчеркнула министр.

Фракция Партии труда предлагает отказаться в программе государственного заимствования, предусмотренной в проекте бюджета на 2024 год, от возможности заимствования 245 млн евро и направить средства на сферу образования.

Если предложение будет одобрено, деньги не пойдут на кредитование юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств Евросоюза. Например, средства не будут выделены на "министерский городок" и новую систему финансирования дорог e-tolling.

Появившиеся свободные средства, по мнению "трудовиков", можно будет использовать для повышения зарплат учителей, преподавателей для реализации соглашения об образовательной политике Литвы в 2021-2030 гг.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии