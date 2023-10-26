Министр финансов о повышении зарплат учителей: оппозиция пока не предложила подходящих источников финансирования

"Источник, который предполагается, – это не источник, это скорее оборотные средства, которые не воздействуют на баланс. И ни министерский городок, ни возможность заимствований на другие проекты не являются источником, который можно было бы использовать для повышения заработной платы бюджетников", – заявила Г. Скайсте на встрече с фракцией Партии труда, говоря и о предложении "трудовиков" по повышению зарплат учителей за счет средств, предусмотренных на инвестиционные проекты.