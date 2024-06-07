Министр финансов о пониженном кредитном рейтинге Литвы: мы видим "бонус" геополитических рисков

„Вышеупомянутое агентство (S&P Global Ratings – ELTA) понизило кредитный рейтинг как Литвы, так и Латвии и Эстонии, мотивируя это геополитическими рисками. Это означает, что это неизбежно является следствием геополитических рисков. Возможно, риск того, что что-то произойдет в Литве, рассматривается как достаточно низкий, но, если произойдет что-то плохое, последствия будут достаточно значительными“, - в пятницу на презентации выводов Международного валютного фонда журналистам сказала Г. Скайсте.