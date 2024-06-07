Министр финансов о пониженном кредитном рейтинге Литвы: мы видим "бонус" геополитических рисков

„Вышеупомянутое агентство (S&P Global Ratings – ELTA) понизило кредитный рейтинг как Литвы, так и Латвии и Эстонии, мотивируя это геополитическими рисками. Это означает, что это неизбежно является следствием геополитических рисков. Возможно, риск того, что что-то произойдет в Литве, рассматривается как достаточно низкий, но, если произойдет что-то плохое, последствия будут достаточно значительными“, - в пятницу на презентации выводов Международного валютного фонда журналистам сказала Г. Скайсте.
По словам министра, оценка роста стоимости заимствований в Литве верна, поскольку на него повлияла финансовая политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) и экономические вызовы, вызванные угрозами войны в Украине. Правда, по словам Г. Скайсте, напряженность в регионе не снизила потенциал оборонных инвестиций в Литве – в качестве примера министр привела планы немецкого военно-промышленного гиганта Rheinmettal относительно строительства завода по производству боеприпасов.
„Мы видим определенный „бонус“ геополитических рисков – это означает, что мы платим относительно больше, чем могла бы обеспечить наша экономика. Наша стоимость займов схожа с Италией, уровень долга которой намного выше, чем у Литвы, поэтому геополитические риски неизбежно влияют на потребности бюджета в обслуживании государственного долга“, - пояснила министр финансов.
„В каждой ситуации есть окно возможностей, которое можно использовать“, - добавила Г. Скайсте.
В начале июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило ранее присвоенный Литве рейтинг долгосрочного заимствования А+ (прогноз „негативный“) на А со стабильным прогнозом, при сохранении рейтинга краткосрочного заимствования А-1. Агентство мотивировало свое решение геополитическими рисками в регионе из-за затянувшейся войны в Украине.