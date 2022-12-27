"Необходимы изменения в налогообложении доходов жителей, чтобы сделать его более равномерным и менее зависимым от различных видов деятельности", - во вторник радиостанции LRT сказала Г. Скайсте.

По ее словам, представители Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития, посетившие страну осенью, также отметили, что налогообложение доходов жителей в Литве слишком сильно определяется родом деятельности – работает ли человек по свидетельству об индивидуальной деятельности, бизнес-лицензии или трудовому договору с работодателем.

"Так быть не должно. В этом случае следует подумать о том, как эти доходы могли бы облагаться налогом более равномерно. Арбитража между разными видами деятельности должно быть меньше", - сказала министр.

Говоря о других налоговых изменениях, она упомянула планируемое расширение экологических налогов, которые и налоги на имущество.

"Одним из объектов является изменение модели налогообложения недвижимости. Другая часть – это Закон об акцизах, который уже представлен Сейму, он обсуждается в комитетах", - отметила Г. Скайсте.

Также, по ее словам, парламенту будет предложено узаконить инвестиционный счет. По словам Г. Скайсте, это побудило бы жителей инвестировать свои сбережения и в то же время позволило бы отказаться от части налоговых льгот.

"В таком случае, отказавшись от других льгот, возможен такой инвестиционный счет со льготным и более простым налогообложением", - отметила министр.

Общий пакет налоговых предложений Министерство финансов должно представить Сейму во время весенней сессии, которая начнется 10 марта. В настоящее время реформа вынесена на обсуждение с партнерами по коалиции, а с февраля прошлого года она готовится в совместной рабочей группе политиков, социальных партнеров и экспертов.

В то же время налог на недвижимость министерство планирует представить отдельно.