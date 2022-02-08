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Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что предложенные президентом разовые льготы для части населения могут "лишь раскрутить инфляционную мельницу".
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© LRVK | Laima Penek

"Такие вертолетные деньги, в принципе, могли бы направить еще больше ветра на инфляционную мельницу, и я думаю, что к таким мерам нужно было бы отнестись очень внимательно, и я бы сказала, что предложение о такой мере преждевременно", — сказала в интервью радиостанции LRT Скайсте во вторник.

По ее словам, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, инфляция должна стабилизироваться и достичь пика в феврале, поэтому дополнительные меры помощи населению могут уже не понадобиться.

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"Если мы увидим, что ситуация улучшается, то дополнительные меры могут быть и не нужны, или не дай Бог, в Украине что-нибудь случится — болезненно отреагирует энергорынок. Нам просто нужно внимательно следить за тем, что происходит", — сказала министр финансов.

Чтобы смягчить последствия растущей инфляции, Науседа объявил на прошлой неделе, что предложит единовременную выплату в размере 100 евро некоторым из наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионерам, многодетным или малообеспеченным семьям. Кроме того, он предлагает увеличить необлагаемый налогами минимум доходов с 460 до 510 евро.

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