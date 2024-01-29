Министр финансов Литвы: от введения евро Литва только выиграла

По ее словам, преимущества европейской валюты были заметны во время кризисов последних лет – во время пандемии, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.
"Основной эффект, польза от евро, была замечена в годы кризиса. Я являюсь министром финансов уже 3 года, и мое пребывание на этом посту сопровождалось постоянными кризисами, во время которых мы создали меры поддержки для жителей и бизнеса", - сказала Г. Скайсте в пятницу в Риге на конференции "10 лет евро в Латвии".
"Я бы сказала, что без евро картина была бы совсем другой", - сказала она.
"Литва только выиграла от решения о введении евро", - подчеркнула Г. Скайсте.
Министр отметила, что, например, во время пандемии COVID-19 валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы не снизился. Экономика страны сократилась незначительно – на 0,4 проц. – в 2023 году, когда высокие цены на энергоносители, вызванные войной России в Украине, все еще преобладали во всей Европе, сказала она.
"Во время кризисов последних лет очень помогла политика Европейского центрального банка. Литва, Латвия и другие страны еврозоны могли помочь своей экономике", - подчеркнула министр.
По словам Г. Скайсте, членство в еврозоне укрепило экономическую устойчивость Литвы, во время кризисов появилось больше условий для стимулирования экономики – в отличие от финансового кризиса 2008-2009 гг.: "Когда наш ВВП упал примерно на 15 проц.".
Министр отметила, что в то время стоимость заимствований Литвы была намного выше, поэтому нужно было тратить больше средств на защиту и стимулирование экономики.
"Последствия финансового кризиса оказались болезненными для Литвы, а также для Латвии и Эстонии. Стоимость заимствований в то время, без евро, была пугающей, поэтому нам пришлось принять непопулярные меры, решения, которые крайне сложно принять на национальном уровне", - сказала Г. Скайсте.
Кроме того, по словам министра, в стабильный период (2015-2019 гг.) членство в еврозоне снизило стоимость заимствований для Литвы, также введение евро примерно на 1 проц. увеличило экспорт страны.
Евро в Литве введен 9 лет назад – с 2015 г.