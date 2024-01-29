Министр финансов Литвы: от введения евро Литва только выиграла

По ее словам, преимущества европейской валюты были заметны во время кризисов последних лет – во время пандемии, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

"Основной эффект, польза от евро, была замечена в годы кризиса. Я являюсь министром финансов уже 3 года, и мое пребывание на этом посту сопровождалось постоянными кризисами, во время которых мы создали меры поддержки для жителей и бизнеса", - сказала Г. Скайсте в пятницу в Риге на конференции "10 лет евро в Латвии".

"Я бы сказала, что без евро картина была бы совсем другой", - сказала она.

"Литва только выиграла от решения о введении евро", - подчеркнула Г. Скайсте.

Министр отметила, что, например, во время пандемии COVID-19 валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы не снизился. Экономика страны сократилась незначительно – на 0,4 проц. – в 2023 году, когда высокие цены на энергоносители, вызванные войной России в Украине, все еще преобладали во всей Европе, сказала она.