Министр финансов Литвы о ставке налога на недвижимость: предложенный нами вариант – справедливее

"Так как предложение было зарегистрировано только вчера (в среду), в конце рабочего дня, я надеюсь, что эти обсуждения и дополнительное предложение помогут другим увидеть больше преимуществ и заручиться большей поддержкой в Парламенте", – сказала Г. Скайсте на встрече с фракцией Партии труда в четверг.
"Такое предложение снизит накал дебатов и позволит нам более конструктивно увидеть плюсы такого вносимого законопроекта", – сказала она.
В среду министр вместе со своим коллегой по фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, председателем Комитета Сейма по бюджету и финансам Миндаугасом Линге зарегистрировали уточнение к закону о налоге на недвижимость с предложением применять ставку налога на жилье в диапазоне 0,05-0,5%. Для коммерческой недвижимости предлагается предусмотреть "ножницы" в диапазоне 0,5-3%, для заброшенной недвижимости – 0,5-4%.
"Общая ставка от 0,05 до 0,5% является достаточно умеренной, и я надеюсь, что самоуправления смогут принять конкретные решения в этом диапазоне", – заявила министр парламентариям оппозиционной фракции.
"Зарегистрированное предложение в большей степени отвечает той тревоге, которая возникла в обществе, и тем спекуляциям в публичном пространстве, которых также предостаточно – мол, самоуправления установят максимальную ставку 4%", – подчеркнула Г. Скайсте.
Однако депутат от Партии труда Витаутас Гапшис заявил, что после принятия новой модели налога на недвижимость налоговое бремя для большинства жителей увеличится, а для текущих плательщиков налога на недвижимость – владельцев дорогостоящей недвижимости – оно снизится.
"Например, если дом стоит 1 млн евро, за него сейчас платят 2-процентную ставку (минус 150-тысячную часть). По грубым подсчетам это – 20 тыс. в год. Согласно вашему проекту, даже при максимальной ставке – 0,5% – остается 5 тыс.", – сказал на заседании В. Гапшис.
"Получается, что для богатых налоги снижаете, а для менее обеспеченных – увеличиваете и вводите", – отметил депутат Сейма.
По его словам, предложенная модель увеличит неравенство, "дополнительно нагрузит" жителей регионов.
Отвечая на это, Г. Скайсте заявила, что предлагаемая правительством новая модель налога на недвижимость, при которой облагается налогом объект недвижимости, соответствует "западной практике", а нынешний налог на недвижимость не является справедливым.
"На данный момент налог на недвижимость, несмотря на то что ставки выше предложенных правительством, платит 1 процент населения. Очень малая часть людей, владеющих дорогостоящим жильем, попадает в этот диапазон", – сказала министр.
"Действующая модель несправедлива, установлены слишком высокие ставки. Предложенный нами вариант – справедливее", – добавила она.