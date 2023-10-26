Министр финансов Литвы о ставке налога на недвижимость: предложенный нами вариант – справедливее

"Так как предложение было зарегистрировано только вчера (в среду), в конце рабочего дня, я надеюсь, что эти обсуждения и дополнительное предложение помогут другим увидеть больше преимуществ и заручиться большей поддержкой в Парламенте", – сказала Г. Скайсте на встрече с фракцией Партии труда в четверг.

"Такое предложение снизит накал дебатов и позволит нам более конструктивно увидеть плюсы такого вносимого законопроекта", – сказала она.

В среду министр вместе со своим коллегой по фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы, председателем Комитета Сейма по бюджету и финансам Миндаугасом Линге зарегистрировали уточнение к закону о налоге на недвижимость с предложением применять ставку налога на жилье в диапазоне 0,05-0,5%. Для коммерческой недвижимости предлагается предусмотреть "ножницы" в диапазоне 0,5-3%, для заброшенной недвижимости – 0,5-4%.