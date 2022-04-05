Она сказала это во вторник перед заседанием Совета по экономике и финансам (ECOFIN) Евросоюза в Люксембурге.

По словам министра, изменений будут добиваться "в четырех основных сферах".

"Россия совершает военные преступления в Украине, поэтому нам следует расширять санкции и переводить их на другой уровень. (...) Мы должны отказаться от покупки российского газа, нефти и угля", - сказала журналистам Скайсте.

Сообщество на этой неделе заявило, что будет добиваться введения новых санкций для России после того, как в городке Буча под Киевом, контроль над которым переняла Украина, были обнаружены массовые захоронения и сотни жестоко убитых мирных жителей.

И все же лидерам ЕС не удается договориться об эмбарго российских газа и нефти, потому что часть европейских стран сильно зависит от этих ресурсов.

Между тем Литва в конце прошлой недели заявила, что газопередающая система страны отныне действует без импорта российского газа.

"Мы показываем пример всем странам ЕС, что это возможно, - сказала министр. - Им следует выработать план, как попрощаться с российским газом и покупать его в других странах мира. Это возможно".

Скайсте также указала, что из системы межбанковских расчетов SWIFT должно быть исключено больше российских финансовых учреждений, например, "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Она также отметила, что третье эффективное направление санкций - закрытие портов и автодорог для российских товаров. В частности, Россия должна быть исключена из Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам Скайсте, нужны дополнительные финансовые инструменты на уровне ЕС для принимающих беженцев из Украины стран ЕС, в том числе и для Литвы.

"Европа должна продемонстрировать солидарность и предложить конкретные и эффективные финансовые инструменты, которые соответствовали бы потребностям принимающих беженцев стран", - сказала она.

За период с начала российского вторжения в Украину эту страну уже покинуло более 4 млн человек, более половины из них уехало в Польшу. В Литве зарегистрировано более 40 тысяч беженцев из Украины.