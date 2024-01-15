Министр финансов Литвы: надо продвигаться в использовании замороженных российских активов

"Позволить себе роскошь медлить с финансовой поддержкой не может ни ЕС, ни тем более Украина. Если единогласное решение о помощи не сможет быть достигнуто в ближайшие недели, должен быть разработан план Б, гарантирующий, что финансовая поддержка защищающейся страны не прекратится. Кроме того, мы должны двигаться вперед в использовании замороженных российских активов.Первым шагом в этом направлении является направление прибыли финансовых институтов ЕС от замороженных активов российского Центробанка на нужды украинцев. Вторым шагом, я считаю, должно стать использование самих замороженных активов, стоимость которых превышает 300 млрд евро, для восстановления Украины", - цитируется в пресс-релизе Г. Скайсте.