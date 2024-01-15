Министр финансов Литвы: надо продвигаться в использовании замороженных российских активов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Министр финансов Гинтаре Скайсте, которая на этой неделе примет участие в заседаниях Еврогруппы и Совета министров финансов Европейского союза (ЭКОФИН) в Брюсселе, говорит, что необходимо как можно скорее найти решение относительно 50-миллиардной финансовой поддержки Украины, терзаемой развязанной Россией войной.

"Позволить себе роскошь медлить с финансовой поддержкой не может ни ЕС, ни тем более Украина. Если единогласное решение о помощи не сможет быть достигнуто в ближайшие недели, должен быть разработан план Б, гарантирующий, что финансовая поддержка защищающейся страны не прекратится. Кроме того, мы должны двигаться вперед в использовании замороженных российских активов.Первым шагом в этом направлении является направление прибыли финансовых институтов ЕС от замороженных активов российского Центробанка на нужды украинцев. Вторым шагом, я считаю, должно стать использование самих замороженных активов, стоимость которых превышает 300 млрд евро, для восстановления Украины", - цитируется в пресс-релизе Г. Скайсте.

Как указывает Министерство финансов, встречи, которые пройдут в Брюсселе 15-16 января, в основном будут посвящены завершению пересмотра фискальных правил ЕС, обеспечению финансовой поддержки Украины, а также вопросам, связанным с углублением Банковского союза ЕС и Союза рынков капитала.

Планируется также завершить среднесрочный пересмотр Многолетней финансовой программы ЕС на 2021-2027 годы и продолжить диалог о новых собственных ресурсах ЕС.

На заседании Еврогруппы министры обсудят экономическое положение и перспективы еврозоны, включая дальнейшее развитие инфляции.

Также будут обсуждаться способы укрепления экономической конкурентоспособности, будут утверждены рекомендации по экономической политике еврозоны.

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