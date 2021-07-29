Министр финансов Литвы: мы не прогнозируем кризис

"Мы не прогнозируем кризис, однако есть определенные аспекты, который оцениваются как рискованные: растущая инфляция – что естественно, поскольку поощрение экономики было очень значительным, – растущие цены на недвижимое имущество. Есть элементы сигнализирующие о то, что следует меньше стимулировать экономику", – сказала в интервью газете Kauno diena Г.Скайсте.

"Как общественные ожидания, так и общий рост экономики – в достаточно хорошем состоянии. Одно поддерживает другое", – добавила она.