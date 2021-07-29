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Экономика Литвы, по словами министра финансов Гинтаре Скайcте, прекрасно противостояла вызовам пандемии коронавируса – поступления в бюджет на 30% выше, чем за тот же период прошлых лет, когда коронакризиса еще не было, прогнозы также превышают ожидания, а мыльный пузырь в сфере недвижимости в государстве не прогнозируется.
Министр финансов Литвы: мы не прогнозируем кризис
„Discontract“
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы не прогнозируем кризис, однако есть определенные аспекты, который оцениваются как рискованные: растущая инфляция – что естественно, поскольку поощрение экономики было очень значительным, – растущие цены на недвижимое имущество. Есть элементы сигнализирующие о то, что следует меньше стимулировать экономику", – сказала в интервью газете Kauno diena Г.Скайсте.

"Как общественные ожидания, так и общий рост экономики – в достаточно хорошем состоянии. Одно поддерживает другое", – добавила она.

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