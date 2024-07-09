Министр финансов Литвы: чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить 3% ВВП на оборону страны, нужны дополнительные решения

„Консультация с участниками рынка, ее официальный срок закончился, мы получили замечания, в настоящее время обрабатываем поступившую информацию. Эти переговоры будут продолжены и в дальнейшем, чтобы отвечать на необходимость финансирования национальной обороны“, - сказала журналистам Г. Скайсте.

Г. Скайсте указывает, что услышала критику в адрес этого предложения, но отметила, что цель на данный момент – не убедить страховые компании, а принять необходимые в долгосрочной перспективе решения относительно финансирования обороны.