Министр финансов Литвы: чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить 3% ВВП на оборону страны, нужны дополнительные решения

„Консультация с участниками рынка, ее официальный срок закончился, мы получили замечания, в настоящее время обрабатываем поступившую информацию. Эти переговоры будут продолжены и в дальнейшем, чтобы отвечать на необходимость финансирования национальной обороны“, - сказала журналистам Г. Скайсте.
Г. Скайсте указывает, что услышала критику в адрес этого предложения, но отметила, что цель на данный момент – не убедить страховые компании, а принять необходимые в долгосрочной перспективе решения относительно финансирования обороны.
„Основная конечная цель – выделить 3 проц. на национальную оборону – наша общая цель, для этого нам всем необходимо выйти из зоны комфорта. (...) Чтобы обеспечить 3 проц. ВВП на национальную оборону в долгосрочной перспективе, необходимы дополнительные решения, и готовящийся закон о взносе безопасности является общей частью пакета (фонда обороны)“, - отметила она.
Оборонные облигации заменят сберегательные облигации
Министр финансов также сообщила, что после того, как с 1 октября вступит в силу пакет законов о Фонде обороны, инвестировать в него смогут не только физические, но и юридические лица, а новое регулирование оборонных облигаций заменит государственные сберегательные облигации.
В настоящее время сберегательные облигации можно приобрести по ставке 3,2 проц. годовых, а оборонные облигации будут доступны максимум по ставке 2 проц. годовых. По словам министра, таким было ожидание политиков, высказанное при рассмотрении закона.
„В ходе обсуждений политики выразили пожелание, чтобы общественность могла внести свой вклад в финансирование обороны, и один из способов внести свой вклад в финансирование обороны – это кредитовать оборону дешевле, чем на кредитном рынке Литовской Республики“, - сказала Г. Скайсте.