"Проценты процентами, должно быть, много людям они не говорят, но это уже около 300 млн евро, которые в этом году не предусмотрены, никаких решений об устойчивых источниках дохода не принято, поэтому, если мы сейчас говорим, что дефицит в размере 4,9% - это красная лампочка и сигнал, что дальше идти не стоит, то прибавка дополнительного процента означает, что мы находимся там, где 5,4%. В таком случае рынки реагируют, и наши кредиты значительно подорожают по сравнению с теперешним уровнем", - заявила министр в интервью национальному радио LRT во вторник, отвечая на вопрос, почему в следующем году бюджет на оборону не будет увеличен до 3% ВВП.

Столько выделить на оборону не раз предлагал президент Гитанас Науседа.

"Если мы хотим не только декларировать помощь обороне, но и предусмотреть дополнительные источники финансирования для реализации этой цели, тогда следует, вероятно, договориться, какие новые источники финансирования попадают в наши договоренности. Если только декларируем, что мы должны увеличивать расходы, но не начинаем искать, откуда их взять, такие желания, я бы сказала, являются иногда декларативными", - отметила Г. Скайсте.

Согласно проекту бюджета, прогнозируемый дефицит составит 4,9% ВВП.

Министр финансов полагает, что такой предел на рынках будет трактоваться как нормальный, в других странах дефицит бюджета находится в рамках 5%.

Правительство на прошлой неделе предложило выделить на оборонные расходы более 1,77 млрд евро, или 2,52% от прогнозируемого объема ВВП.