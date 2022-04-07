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Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что Литва покупает газ по ценам, устоявшимся на мировом рынке. По ее словам, когда Россия напала на Украину, рынки отреагировали на это, сейчас все тенденции показывают, что в будущем цены на газ останутся высокими.
Gintarė Skaistė
Gintarė Skaistė
© DELFI / Karolina Pansevič

"До войны мы прогнозировали и надеялись, что после отопительного сезона цены снизятся", – сказала она в четверг в интервью на Žinių radijas.

"Поскольку многие компании уже купили газ по высоким ценам на несколько месяцев вперед, вероятно, цены такими и будут, и мы будем покупать газ по таким же высоким ценам как минимум 1,5 года", – прибавила министр.

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Отопительный сезон в Литве завершится еще не скоро

По мнению политика, возможно, Европа в следующем отопительном сезоне не будет использовать российский газ. Но странам, которые очень зависимы от российского газа, сделать это сложно.

"Литва показала хороший пример, я думаю, другие страны тоже должны сделать все от них зависящее, чтобы мы перешли на использование горючего других стран и альтернативные источники энергии", – заметила министр.

Напомним, что Литва полностью отказалась от российского газа: с начала апреля российский газ в Литве не используют. По данным Минэнерго, это подтверждают данные оператора системы передачи газа Amber Grid.

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