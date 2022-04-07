"До войны мы прогнозировали и надеялись, что после отопительного сезона цены снизятся", – сказала она в четверг в интервью на Žinių radijas.

"Поскольку многие компании уже купили газ по высоким ценам на несколько месяцев вперед, вероятно, цены такими и будут, и мы будем покупать газ по таким же высоким ценам как минимум 1,5 года", – прибавила министр.

По мнению политика, возможно, Европа в следующем отопительном сезоне не будет использовать российский газ. Но странам, которые очень зависимы от российского газа, сделать это сложно.

"Литва показала хороший пример, я думаю, другие страны тоже должны сделать все от них зависящее, чтобы мы перешли на использование горючего других стран и альтернативные источники энергии", – заметила министр.

Напомним, что Литва полностью отказалась от российского газа: с начала апреля российский газ в Литве не используют. По данным Минэнерго, это подтверждают данные оператора системы передачи газа Amber Grid.