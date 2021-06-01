"Европрокуратура будет одним из наиболее мощных орудий борьбы с незаконным присвоением и расхищением средств ЕС и НДС", – заявила министр на пресс-конференции во вторник.
Она отметила, что очень важно, что это будет "приближенным к людям ведомством", поскольку каждый человек сможет обратиться и сообщить на интернет-сайте о растрате, связанной с использованием средств ЕС.
"Каждый гражданин сможет на родном языке оставить обращение на сайте Европрокуратуры и сообщить об имеющейся у него информации, связанной именно с растратой средств ЕС, с коррупцией, связанной с этими средствами", – отметила Э. Добровольская.
Во вторник к работе приступает созданная в Люксембурге Европрокуратура. Она будет расследовать преступления, наносящие вред финансовым интересам ЕС, связанные с мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег, мошенничеством в сфере НДС. Это первая надгосударственная прокуратура.
Это новое учреждение ЕС также сможет расследовать любую иную незаконную деятельность, которая неотделимо связана с преступлениями, наносящим вред бюджету ЕС, и осуществлять уголовное преследование.
Ожидается, что в долгосрочной перспективе Европрокуратура будет расследовать около 3 тыс. дел в год.
Соглашение о совместной европейской прокуратуре члены ЕС достигли в 2017 году. В первый трехлетний срок её полномочий назначены 22 прокурора.
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