Министр еще раз встретился с бастующими педагогами: предложил прийти и поговорить лично

"Вчера, сегодня и завтра я буду в кабинете, куда вы все сможете прийти. Я понимаю, не все хотят находиться где-то на площади, публично говорить о своих проблемах и опасениях", – сказал встретившийся с учителями министр Якштас.

"Предлагаю деловой формат, в рамках которого любой из вас может прийти и высказать проблемы, предложить пути решения этих проблем. Мы составим карту всех проблем и постараемся их все решить – если не здесь и сейчас, то хотя бы составим план решения проблем", – заявил он.

Г. Якштас также подчеркнул, что заработная плата является лишь одним из компонентов улучшения условий труда педагогов. "Нам хочется обсудить самые острые проблемы и то, с чего можно начать их решать. Мы понимаем, нам всегда хочется более высокой зарплаты. Но это только одно из основных условий работы", – сказал министр.