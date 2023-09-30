Министр еще раз встретился с бастующими педагогами: предложил прийти и поговорить лично

"Вчера, сегодня и завтра я буду в кабинете, куда вы все сможете прийти. Я понимаю, не все хотят находиться где-то на площади, публично говорить о своих проблемах и опасениях", – сказал встретившийся с учителями министр Якштас.
"Предлагаю деловой формат, в рамках которого любой из вас может прийти и высказать проблемы, предложить пути решения этих проблем. Мы составим карту всех проблем и постараемся их все решить – если не здесь и сейчас, то хотя бы составим план решения проблем", – заявил он.
Г. Якштас также подчеркнул, что заработная плата является лишь одним из компонентов улучшения условий труда педагогов. "Нам хочется обсудить самые острые проблемы и то, с чего можно начать их решать. Мы понимаем, нам всегда хочется более высокой зарплаты. Но это только одно из основных условий работы", – сказал министр.
Однако такое предложение министра вызвало возмущение некоторых бастующих педагогов.
"Очень приятно, что вы открыли кабинет в Правительстве и принимаете учителей. Но хочу отметить, что это не личная проблема каждого учителя, которую вам следует решать. Здесь есть системная проблема, и мы очень четко обозначили проблемы в наших требованиях", – обратилась к министру во время мероприятия одна из протестующих учительниц.
"Поэтому мы хотели бы привлечь внимание к проблеме каждого, а проблемы у всех общие", – подчеркнула педагог в беседе с министром.
В конце августа профсоюз работников образования Литвы (LŠDPS) объявил о забастовке из-за того, что не смог достичь соглашения о более быстром повышении зарплаты учителям. 15 сентября учителя, входящие в профсоюз приняли участие в предупредительной забастовке.
Месячная забастовка учителей, организованная профсоюзом работников образования Литвы (LŠDPS), началась в пятницу из-за разногласий по поводу повышения зарплат учителей.
Забастовку объявили 186 учебных заведений и около 3 тысяч учителей. Наибольшее количество учебных заведений бастуют в Вильнюсе, Клайпеде, Паневежисе и Алитусе. В пятницу бастующие учителя и поддерживающие их ученики провели марш от своих учебных заведений до Дома правительства. С пятницы на площади Винцаса Кудирки проводятся различные дискуссии, а также занятия для учеников, пришедших поддержать учителей.
Согласно разрешению, выданному Вильнюсским городским самоуправлением, митинги возле Дома правительства с 29 сентября могут проводиться каждый день до 28 октября, в них смогут принять участие до 2000 человек.
Профсоюз не согласился с предложениями министра
Профсоюз работников образования во главе с А. Навицкасом потребовал повысить в этом году зарплату учителям на 20%. Они также просят о дополнительном повышении зарплаты на 30% с января следующего года. В этом случае общий рост зарплат достигнет 56 %.
Предложение, представленное в сентябре Министерством образования, науки и спорта Литвы о повышении заработной платы учителей на 21% в следующем году, с 10-процентным увеличением заработной платы с января, не удовлетворило профсоюз работников образования. По мнению А.Навицкаса, зарплаты учителей должны быть повышены значительно больше.
Помимо повышения зарплат, профсоюз работников образования Литвы также заявил о необходимости сократить количество учеников в классах и нагрузку учителей.