Министр энергетики сожалеет об АЭС: сейчас цена на электричество была бы намного меньше

"Цена Висагинской АЭС проектировалась на 68 евро за МВт/ч. Сейчас цена в 6-7 раз выше. Плюс есть Островецкая АЭС. Если бы была Висагинская, не было бы Островецкой", – сказал Крейвис.
Поэтому, отметил он, принятое 10 лет назад решение отказаться от строительства АЭС было сомнительным.
"С точки зрения безопасности, я думаю, решение сомнительное, я думаю, что в политическом пространстве тогда было немало вводящих в заблуждение моментов", – прибавил он.
Напомним, что в октябре 2012 г. в Литве состоялся референдум о строительстве новой АЭС в стране. 34,09% его участников одобрили строительство, а 62,68% − не одобрили. На прошлой неделе сожаление в связи с принятием такого решения выразил и европарламентарий Андрюс Кубилюс.
По его словам, сейчас ясно, что проект, который поддержали консерваторы, связанный со строительством Висагинской АЭС, был верным. Поэтому, сказал он, не надо забывать, кто был оппонентами консерваторов, выступавшими против новой АЭС.
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