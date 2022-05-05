По словам Дайнюса Крейвиса, страны должны как можно скорее прекратить покупать российскую нефть.

"Это неприемлемо. Я думаю, что каждая капля нефти, купленная в России, финансирует убийства в Украине. Я думаю, что каждый из нас должен в кратчайшие сроки прекратить покупать какие-либо энергоресурсы у России, и Литва готова быть примером в этом случае", - сказал Крейвис журналистам в четверг после официальной церемонии открытия магистрального газопровода между Литвой и Польша (GIPL) в Яунюнай под Вильнюсом

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сравнила дискуссии о санкциях с полемикой об изменении климата и декарбонизации.

"Когда мы (польские политики - BNS) говорили европейским странам, что трансформация (снижение зависимости от угля - BNS) невозможна в очень короткие сроки из-за отсутствия инфраструктуры, финансовых и социальных вызовов, мы слышали, что должны быть амбициозными", - сказали Москва в Яунюнай.

Евросоюз сейчас рассматривает 6-й пакет санкций для России, которая в конце февраля развязала войну на Украине. В пакете предлагается запретить импорт российской нефти, но его поддерживают не все члены блока, например, Венгрия.