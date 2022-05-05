aA
На фоне обсуждения Евросоюзом 6-го пакета санкций для России и предложения ввести эмбарго на нефть желание Венгрии и других стран ЕС по-прежнему импортировать нефть из России литовский министр энергетики считает неприемлемым.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Julius Kalinskas

По словам Дайнюса Крейвиса, страны должны как можно скорее прекратить покупать российскую нефть.

"Это неприемлемо. Я думаю, что каждая капля нефти, купленная в России, финансирует убийства в Украине. Я думаю, что каждый из нас должен в кратчайшие сроки прекратить покупать какие-либо энергоресурсы у России, и Литва готова быть примером в этом случае", - сказал Крейвис журналистам в четверг после официальной церемонии открытия магистрального газопровода между Литвой и Польша (GIPL) в Яунюнай под Вильнюсом

Статьи по теме:
Глава МИД Литвы: Шестой пакет санкций России может быть значительным шагом вперед
Еврокомиссар: санкции ЕС для нефти РФ скажутся на ней сильнее, чем на странах Сообщества

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сравнила дискуссии о санкциях с полемикой об изменении климата и декарбонизации.

"Когда мы (польские политики - BNS) говорили европейским странам, что трансформация (снижение зависимости от угля - BNS) невозможна в очень короткие сроки из-за отсутствия инфраструктуры, финансовых и социальных вызовов, мы слышали, что должны быть амбициозными", - сказали Москва в Яунюнай.

Евросоюз сейчас рассматривает 6-й пакет санкций для России, которая в конце февраля развязала войну на Украине. В пакете предлагается запретить импорт российской нефти, но его поддерживают не все члены блока, например, Венгрия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Почему Европа не вводит эмбарго на нефть и газ из России. Не хочет или не может?

США отказались от покупки нефти и газа у России , а...

Парламент Литвы призовет ввести санкции в отношении самого Путина (109)

В парламенте Литвы готовят резолюцию, в которой...

TOP новостей

Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов

В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...

Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто (1)

В Крупных городах Литвы не хватает жилья для аренды, а...

Индекс качества жизни в Литве: лидирует Вильнюс, на последнем месте – Калварийское самоуправление

По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно...

Delfi.ru laida: kada Europa atsisakys rusiškų dujų? Borisas Jelcinas, Stanislavas Šuškevičius

Спецэфир Delfi: каковы перспективы отказа Европы от российского газа? В память о "Беловежском зубре" Станиславе Шушкевиче

Основные источники дохода, которые позволяют Путину...

Президент Литвы: мы говорим твердое "нет" российскому газу, нефти и финансированию агрессора

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война...