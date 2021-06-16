Министр энергетики: немецкий банк KfW отказался финансировать связанные с БелАЭС проекты

Сообщивший об этом в фейсбуке министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис утверждает, что решение банка скорее всего связано с принятым в мае Шведским агентством экспортных кредитных гарантий (EKN) решением отозвать предложение гарантии.
"Самую большую работу по этому вопросу проделали белорусская оппозиция и белорусская диаспора в Швеции и Германии. Только благодаря усилиям белорусской оппозиции в Швеции было проведено тщательное журналистское расследование о шведских предприятиях в проекта БелАЭС", - написал Д. Крейвис во вторник в фейсбуке.
Агентство EKN собиралось предоставить гарантии на сумму 2 млрд шведских кон (197 млн евро) под проекты, проводимые в жизнь шведским подразделением германского концерна Siemens в Минском и Брестском регионах, однако в мае решило гарантии не предоставлять.
Агентство тогда сказало BNS, что приняло такое решение из-за плохой ситуации с правами человека в Беларуси.
Проекты, которые намеревались финансировать KfW IPEX Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale, связаны с БелАЭС - они должны обеспечить аварийный резерв БелАЭС.
Давление на западные компании, чтобы они выходили из связанных с БелАЭС проектов, возросло в мае, когда Беларусь принудила к посадке в Минске летевший в Вильнюс гражданский самолет, в котором был белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич.
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