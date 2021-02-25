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С целью остановки строительства второго блока Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, следует блокировать торговлю электроэнергией из Беларуси, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на совместном заседании Комитетов по иностранным делам (КИД) парламентов Литвы и Украины.
Министр энергетики Литвы призывает Украину не закупать белорусскую электроэнергию
© Itar-Tass / Scanpix

По его словам, начавшая работу БелАЭС уже сталкивалась с неполадками и перебоями в работе, которые вызывают серьезную озабоченность и демонстрируют большие пробелы в безопасности станции, говорится в сообщении КИД Сейма Литвы.

"БелАЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю коллег-украинцев проявить солидарность для остановки дальнейшего развития станции", – сказал Д. Крейвис.

Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси, когда с 1 января перестало действовать постановление украинского регулятора о пропускных способностях перемычек ЛЭП с Россией и Беларусью. В этом году импорт электроэнергии в Украине вырос и составляет 5% всей потребляемой электроэнергии, основная доля импорта приходятся на Беларусь.

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