Министр энергетики Литвы призывает Украину не закупать белорусскую электроэнергию

По его словам, начавшая работу БелАЭС уже сталкивалась с неполадками и перебоями в работе, которые вызывают серьезную озабоченность и демонстрируют большие пробелы в безопасности станции, говорится в сообщении КИД Сейма Литвы.
"БелАЭС является геополитическим проектом и нашей общей угрозой, поэтому я призываю коллег-украинцев проявить солидарность для остановки дальнейшего развития станции", – сказал Д. Крейвис.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси, когда с 1 января перестало действовать постановление украинского регулятора о пропускных способностях перемычек ЛЭП с Россией и Беларусью. В этом году импорт электроэнергии в Украине вырос и составляет 5% всей потребляемой электроэнергии, основная доля импорта приходятся на Беларусь.
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