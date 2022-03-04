Министр энергетики Литвы призывает МАГАТЭ установить невоенную зону вокруг АЭС в Украине

Крейвис также настоятельно призывает МАГАТЭ должным образом оценить действия России в соответствии с положениями международного права, чтобы привлечь Россию к ответственности. Согласно пресс-релизу, эту оценку просят представить Совету управляющих МАГАТЭ.
"Роль МАГАТЭ жизненно важна, и агентству придется взять на себя определенную ответственность за аварию, если оно не использует все средства и свою политическую мощь для немедленного прекращения военных атак России на ядерные объекты Украины",- говорится в обращении Крейвиса.
Вооруженные силы России взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, а обстрелы Запорожской АЭС вызвали пожары на территории станции, это создает угрозу для других гражданских ядерных объектов в Украине.
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