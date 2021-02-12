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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис утверждает: он услышал обещание латвийского коллеги оценить предоставленные Д. Крейвисом данные. Они касаются торговли белорусской электроэнергией в свете усилий Литвы, стремящейся не пускать на рынок коммерческий поток с Белорусской АЭС(БелАЭС).
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Дайнюс Крейвис, в пятницу обсудивший с министром экономики Латвии Янисом Витембергсом торговлю потоками электроэнергии в Балтийских странах, заявил, что коллега серьезно относится к вопросу.

"Видно, что данные оценивает серьезно, поэтому и не решился, я думаю, комментировать. Также одним из таких важных наших соглашений является договоренность о личной встрече в ближайшем будущем, чтобы обсудить эти данные и совместные действия, которые мы можем предпринять", – заявил на пресс-конференции в пятницу Дайнюс Крейвис.

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Министр считает, что "более глубокий диалог о цифрах" должен состояться между операторами сетей двух стран и регуляторами энергорынка, однако министры сошлись во мнении, что и вовлечение на политическом уровне - необходимо.

Ранее Крейвис ранее утверждал, что Литва уже заплатила за произведенную БелАЭС электроэнергию около 4 млн евро, а за год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет продолжаться в том же объеме.

В среду Государственная служба регулирования в сфере энергетики (ГСРЭ) и оператор сети передачи электроэнергии Litgrid сообщили, что за январь, когда БелАЭС начала пробную коммерческую деятельность, торговля электроэнергией Балтийских стран с Россией, за исключением Калининградской области, выросла в 3,5 раза.

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